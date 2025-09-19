元NGT48で女優の山口真帆（30）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。17日に誕生日を迎えたことを報告した。山口は「インスタお久しぶりです!誕生日迎えました!インスタ全然更新してないのに色んな国からメッセージありがとうございます」と報告し、誕生日祝いの様子を写真で投稿した。アフタヌーンティースタンドを前にポーズをきめ、ミニ丈のワンピースからほっそりとした脚をあらわにしている。続けて「インスタ更新する1