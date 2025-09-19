全国消費者物価指数の推移総務省が19日発表した8月の全国消費者物価指数（2020年＝100、生鮮食品を除く）は、前年同月比2.7％上昇の111.6だった。食料品価格の上昇が指数を押し上げたが、伸び率は7月の3.1％から鈍化し、3カ月連続で縮小した。