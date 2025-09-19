元NMB48でモデルの上西怜（24）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。「ぼっち・ざ・ろっく!」の「ぼっちちゃん」こと後藤ひとりにふんした姿を披露した。「今回のコスプレは『ぼっち・ざ・ろっく!』のぼっちちゃん」と説明し、コスプレ姿を投稿。ピンク色のロングヘアーとジャージーがキュートな、再現度の高いコスプレ姿を公開した「ぼっちちゃん見てたらギターやってみたくなってくる!面白くて、共感する部分もあったり、