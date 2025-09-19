22年9月に22歳の若さで急逝した俳優梶田冬磨（かじた・とうま）さんの妻でモデルの青木菜花（なのか、26）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。梶田さんの墓参りをしたことを報告した。16日が命日。青木は「今日で3年ということで先日はお墓参りに行ってきました」と報告し「お墓に近づくに連れやっぱり胸が痛くてだけどパパのところに着いたらこっちゃん(長女)が、パパ大好きだよってお墓に向かって沢山、沢山投げキスして