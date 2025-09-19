グラビアアイドルの三田悠貴（27）が18日、自身のインスタグラムを更新。私物と思われるランジェリーを公開した。三田は「オフショット天国ですね」とコメントし、96センチのバストの引き立つシンプルなランジェリーを着用して和室に座るだけでなく、周りには大量のランジェリーを散りばめた。この投稿にフォロワーからは「コレクション!?」「いっぱいありますね」「美しさ全開、世界一」「カラフルなランジェリーで天国ですね」