フリーアナウンサー皆藤愛子（41）が18日、自身のインスタグラムを更新。イベント登壇を告知した。皆藤アナは「お知らせ9月21日(日)11:15〜阪神競馬場小田穂乃実記者、林美和さんと一緒に予想トークショーをさせていただきます」とイベントを告知し、ノースリーブのドット柄トップスを着用し、笑顔のピースサインショットを公開した。この投稿にフォロワーからは「相変わらず清楚」「エロい可愛い」「少しセクシー愛子さん