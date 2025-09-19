歌手工藤静香（55）が18日、自身のインスタグラムを更新。ロングドレス姿を披露した。工藤は「この衣装は7月のみで、ライブビデオに入らないのです。控え室にての撮影ですが、ストライプが斜めに入っていて、とても素敵な衣装だったので、こちらで紹介させてください」とつづった。体のラインがわかるフィットデザインの黒いノースリーブロングドレスに、華やかなジュエリーを合わせ、髪はハーフアップにセットした姿を公開した。