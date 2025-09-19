女優でモデルの大政絢（34）が18日、自身のインスタグラムを更新。女優の桐谷美玲（35）との2ショットを公開した。大政は「この日は素晴らしいディナーもあり、隣は美玲でした」と明かし、桐谷と寄り添う2ショットを投稿。ベージュのドレスを着用した大政と、白のドレス姿の桐谷が並んだ全身ショットも披露し、「なかなかご飯も行けてなかったのでお仕事で会えて嬉しい」とつづった。この投稿にフォロワーからは「最強ママだね」「