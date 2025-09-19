超ときめき宣伝部の坂井仁香（24）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿のオフショットを披露した。坂井は「まだ夏気分」とコメントし、プールサイドで撮影された水着姿のプライベートショットを公開。さらに、鮮やかな青空を背景に白いノースリーブワンピースを着てリラックスする様子なども投稿した。この投稿にフォロワーからは「女神」「スタイル良すぎる」「スタイルまで完璧」「かわいい天才」「青空が世界一似