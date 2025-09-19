ドジャースは１８日（日本時間１９日）に通算２２２勝、３０３９奪三振のクレイトン・カーショー投手（３７）が今季限りで引退すると発表した。同日、記者会見する。「ナ・リーグのサイ・ヤング賞３回受賞、オールスター１１回、２０１４年にナ・リーグＭＶＰ、ワールドシリーズ優勝２回を誇るクレイトン・カーショーは本日、２０２５年のシーズン終了後に現役を引退する」１９日（同２０日）のジャイアンツ戦がドジャー・スタ