SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは都道府県クイズです。これはどの都道府県でしょうか？■気になる解答は…このシルエットは……「石川県」でした！石川県といえば金沢駅にある "鼓門" が有名ですよね！また、能登半島を中心にノドグロをはじめ海の幸にも恵まれています！パッと思い浮かびましたか？では皆さん