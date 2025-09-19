ドジャースは１８日（日本時間１９日）、クレイトン・カーショー投手（３７）が今季限りで現役を引退することを発表した。ドジャース一筋１８年、通算２２２勝の左腕がユニホームを脱ぐことになった。今季は、史上２０人目の通算３０００奪三振を達成してメジャーの歴史に名を刻むと、オールスターにも“レジェンド枠”として特別枠で選出された。昨季終了後に受けた左膝などの手術の影響で今季は５月中旬からの登板だったが、