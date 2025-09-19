フリーの沖田愛加アナウンサーが姉妹でのツーショットを披露しファンからは歓喜の声が上がっている。１８日までにインスタグラムで「ｍｙｓｉｓ弾丸ディズニー夕方からだけどたくさん乗りもの乗れました。入場してすぐに、スプラッシュマウンテンに乗ったので、ディズニーの８割をずぶ濡れの状態で過ごしました」とつづり、姉妹でディズニーランドを満喫する様子をアップ。姉妹ともにノースリーブ姿を披露した。この投