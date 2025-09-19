YouTubeチャンネルで人気を集める「倒産させないプロ」こと市ノ澤翔氏が、「限界の中小企業に追い討ちの消費税増税。政府と癒着した大企業と格差が広がり辛すぎる。」と題した最新動画を公開。大企業と政府との“ズブズブの癒着”構造から、中小企業が直面する厳しい現実、そして生き残るための戦略について熱く語った。 動画冒頭、市ノ澤氏は「大企業がなぜ得をするのか、中小企業がなぜその煽りを受けているのか」と切り出し