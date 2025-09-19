【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャース一筋で１８年間プレーし、通算２２２勝を誇るクレイトン・カーショー投手（３７）が今季限りで現役を引退すると、球団が１８日に発表した。カーショーは同日の記者会見で、「納得している。今がその時だと思う。満員のドジャースタジアムで投げることよりも素晴らしいことはない」と時折、声を詰まらせながら思いを語った。米テキサス州ダラス出身。２００８年にメジャーデビ