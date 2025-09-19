モノやサービスの価格を示す8月の全国の消費者物価指数は2.7%上昇しました。このうち値上がりが続く「コメ類」は69.7%の上昇となりました。総務省が発表した8月の全国の消費者物価指数は変動の大きい生鮮食品を除く総合が111.6となり、去年8月と比べて2.7%上昇しました。上昇率は前の月より0.4ポイント縮小し、9か月ぶりに2%台となりました。政府の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」が7月から開始したことで、電気代や都市ガス代