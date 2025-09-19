ウクライナのゼレンスキー大統領は18日、東部の戦線で反攻作戦を行っていると明らかにしました。すでに7つの集落を奪還したとしています。ゼレンスキー大統領は18日、SNSを更新し、ロシア軍が攻勢をかける東部のドネツク州方面で「反攻作戦を行っている」と明らかにしました。ドネツク州の前線を訪れ、軍のシルスキー総司令官から反攻作戦について最初の報告を受けたということです。反攻作戦の開始時期は明らかにしていませんが、