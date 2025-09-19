アイドルグループ・SixTONESのジェシー（29歳）と田中樹（30歳）が、10月11日放送の大型生放送特番「お笑いの日2025」（TBS系）のスペシャルサポーターに決定した。「お笑いの日2025」は、10月11日14時から、8時間にわたって生放送する大型お笑い特番。14時からの「『お笑いの日』第一部」生放送のMCを、かまいたちとチョコレートプラネットが務め、全国と中継を繋ぎながら、「お笑い夢のコラボ祭」をテーマに日本全国を笑顔にして