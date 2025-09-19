SNSで話題の「ホワイトタイガーとブラックタイガー」とLovisiaコスメシリーズが初コラボ♡『Lovisia ホワイトタイガーとブラックタイガー ハンドクリーム』全6種が、9月19日(金)10:00よりオンラインショップと全国バラエティショップで順次販売開始。シックなくすみカラーのパッケージにスイートシャボンの香り、アルガンオイルとワセリン配合で手肌をしっとり保湿し