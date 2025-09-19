All About ニュース編集部では、2025年9月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女238人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、旅の目的地にしたいと思う「沖縄県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：許田（名護市）／46票沖縄本島北部の玄関口に位置する「道の駅 許田」は、観光客の立ち寄りスポットとして不動の人気を誇ります。観光客が立ち寄る人気ス