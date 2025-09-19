ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）は１９日、通常の午前８時から３０分遅れた午前８時半からスタートした。これは、前番組「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が３０分延長したため。ＭＣで同局の田村真子アナウンサーは「今朝は世界陸上のため８時半からのスタートとなります」と理由を告知していた。