東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値174.44高値174.47安値173.52 175.72ハイブレイク 175.09抵抗2 174.77抵抗1 174.14ピボット 173.82支持1 173.19支持2 172.87ローブレイク ポンド円 終値200.61高値201.27安値200.05 202.46ハイブレイク 201.86抵抗2 201.24抵抗1 200.64ピボット 200.02支持1 199.42支持2 198.80ローブレイク