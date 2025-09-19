東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.53高値8.53安値8.43 8.66ハイブレイク 8.60抵抗2 8.56抵抗1 8.50ピボット 8.46支持1 8.40支持2 8.36ローブレイク シンガポールドル円 終値115.44高値115.52安値114.87 116.33ハイブレイク 115.93抵抗2 115.68抵抗1 115.28ピボット 115.03支持1 114.63支持2 114.38ローブレイク 香港ドル