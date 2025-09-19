東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6612高値0.6660安値0.6607 0.6699ハイブレイク 0.6679抵抗2 0.6646抵抗1 0.6626ピボット 0.6593支持1 0.6573支持2 0.6540ローブレイク キーウィドル 終値0.5882高値0.5968安値0.5872 0.6039ハイブレイク 0.6003抵抗2 0.5943抵抗1 0.5907ピボット 0.5847支持1 0.5811支持2 0.5751