総務省が１９日発表した８月の全国消費者物価指数（２０２０年＝１００）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合が１１１・６となり、前年同月比で２・７％上昇した。上げ幅が３％を下回るのは、２０２４年１１月以来９か月ぶり。電気・ガス料金の政府補助が８月支払い分から反映されたほか、コメ類を含む食料の値上がり幅が前月より縮小したことが影響した。上昇は４８か月連続。品目別では、生鮮食品を除く食料は前年同月比