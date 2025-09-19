俳優の有村架純、西野七瀬が19日、都内で行われたKDDI「最新世代のiPhone au発売イベント」に登壇した。同社のCM「三太郎」シリーズに出演する有村と「意識高すぎ！高杉くん」に出演する西野が共演を果たした。【集合ショット】美人！優しい笑顔を見せる有村架純＆西野七瀬長年auの新CM「三太郎」シリーズに“かぐや姫”として出演する有村だが、「きょうはかぐや姫ではないですね」と司会から振られると有村は「きょうは有村