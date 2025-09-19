・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９２２８．１１（＋１９．７４） ・ドイツ・ＤＡＸ ２３６７４．５３（＋３１５．３５） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７８５４．６１（＋６７．６３） ・ロシア・ＲＴＳ １０５８．０９（－９．９８） 出所：MINKABU PRESS