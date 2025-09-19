・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６３．５７ドル（－０．４８ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３６７８．３ドル（－３９．５ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４１７０．７セント（－１．５セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５２４．２５セント（－４．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４