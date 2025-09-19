１８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１２４．１０ドル高の４万６１４２．４２ドルと続伸し、最高値を更新した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の継続的な利下げに対する期待が改めて広がり、全体相場を支援した。ハイテク関連の一角に資金が流入し、ナスダック総合株価指数も最高値を更新した。 キャタピラー＜CAT＞やアメリカン・エキスプレス＜AXP＞、ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が