飲食チェーン「PRONTO(プロント)」や「ワインの酒場。Di PUNTO(ディプント)」などを展開するプロントコーポレーションは、2025年10月3日(金)に、和カフェ業態『和カフェ Tsumugi(ツムギ)』を「イオンモール須坂」の開業と同時にオープンする。ツムギは今回の出店が長野県初、19店舗目(※期間限定店舗を除く)の出店となる。2025年10月3日(金)開業の「イオンモール須坂」は、約170の専門店が集結する長野県最大級の商業施設として注