小林陵侑【バルディフィエメ（イタリア）共同】来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪のテスト大会を兼ねたノルディックスキーの夏の国際大会、グランプリ（GP）ジャンプは18日、イタリアのバルディフィエメで個人第7戦（ヒルサイズ＝HS109メートル）が行われ、男子は小林陵侑が105メートル、98メートルの合計261.7点で3位に入った。中村直幹は5位で続き、二階堂蓮は14位、佐藤幸椰は21位、小林朔太郎は24位だった。女子は勢藤