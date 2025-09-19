小栗旬が主演を務め、ハン・ヒョジュがヒロインを演じる10月配信開始のNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』より、メイン予告、キーアート、本編初出しカットが一挙解禁された。【動画】潔癖すぎる御曹司×人の目が怖い天才ショコラティエ『匿名の恋人たち』メイン予告本作は、30〜40代の大人の純愛を描くロマンティックコメディー。“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を