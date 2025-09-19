東京世界陸上２０２５の男子１１０メートル障害決勝で５位入賞を果たした村竹ラシッド＝ＪＡＬ＝が１９日、ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。番組では、５位に入賞した１６日の決勝のＶＴＲを放送した。金曜総合司会を務める同局の江藤愛アナウンサーが感激しながら「３日たって改めて決勝ごらんになっていかがですか？」と聞かれ「ひどい走りですね」と即答するとスタジオの出演者か