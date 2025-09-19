ドジャースのロバーツ監督は１８日（日本時間１９日）、本拠地・ジャイアンツ戦前の会見で、佐々木朗希投手（２３）が、この日のマイナー３Ａオクラホマシティーの敵地・タコマ戦でリリーフ登板することを明言した。朗希は今季ドジャース入りして開幕ローテ入りを果たしたが、５月に右肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）に入って離脱。マイナーで８月からリハビリ登板をスタートしたが、なかなか状態が上がらずにメジャー昇格とは