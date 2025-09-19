TBS系「ウルトラマン」（19666～67年放送）に登場する科学特捜隊のフジ・アキコ役など、円谷プロダクション制作による特撮テレビドラマの〝レジェンド〟の1人となった女優・桜井浩子の著書「ヒロインの追憶 ウルトラの絆」（立東舎）が19日に発売された。桜井がよろず～ニュースの取材に対し、新刊に込めた思いを語った。 【画像】「怪獣ブースカ」第18話にレポーター役で出演