子どもが学校でいじめられていることが分かった場合、どのように対応すればよいのか分からず、戸惑ってしまう人は多いと思います。子どもが学校に行きたくないと言い出すこともあるでしょう。その場合、親はどのように子どもをサポートすればよいのでしょうか。対処法や親がやってはいけない行為などについて、探究型学習に特化した民間学童保育である「ユレカアフタースクール」（東京都江東区）校長の鶴原頌太郎さんに聞きまし