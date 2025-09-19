すべての画像を見る（5枚）人気お笑いコンビ・なすなかにしが2025年9月7日、ボードゲームカフェ「JELLY JELLY CAFE」新宿南口店でカードゲーム『「あ」のかるた』（双葉社）の発売記念イベントを開催した。会場では、なすなかにしの2人がファンとゲームを楽しみ、なごやかな空気に包まれた。■■中西さん考案のカードゲーム『「あ」のかるた』に芸人仲間からの感想もなすなかにしの中西茂樹さんが考案したカードゲーム『「あ」