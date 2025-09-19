仁川（インチョン）国際空港公社と免税店の賃貸料をめぐって対立しているホテル新羅が、仁川空港新羅免税店の一部区域から撤退することにした。ホテル新羅は18日、取締役会を開き、仁川空港免税店DF1区域の事業権を返上することを決定し、この内容を公示したと明らかにした。賃貸料調整を申請していなかったDF3（ファッション・ブティック）区域の新羅免税店は、そのまま運営される。ホテル新羅側は「2023年に仁川空港免税店運営事