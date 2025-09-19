ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が18日（日本時間19日）、本拠でのジャイアンツ戦の試合前会見に臨み、今季限りでの現役引退を発表したクレイトン・カーショー投手（37）への思いを語った。ドジャース一筋で通算222勝のレジェンド左腕はこの日、今季限りでの現役引退を発表。ロバーツ監督は「彼からは数週間前に聞かされていた」と明かし「当然そういう方向に気持ちが向いているんだろうなとは分かっていた。そして昨