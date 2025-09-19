１９日午前９時１０分頃、鹿児島県トカラ列島近海を震源とする地震があり、同県十島村諏訪之瀬島で震度４を観測した。気象庁によると、地震の規模を示すマグニチュードは３・４、震源の深さは１０キロで、この地震による津波の恐れはない。同日午前８時１１分頃にもトカラ列島近海を震源とする地震があり、十島村諏訪之瀬島で震度４を観測した。