『プロ500』が厳選した好調企業をお届けします（画像：CG-BOX ／ PIXTA）【ランキング】純利益増加率TOP50銘柄を見る（この記事は「会社四季報オンライン」でも掲載しています）『会社四季報プロ500』は国内で上場している約3900社の中から、株価や業績面で有望だと考えられる500銘柄を厳選して掲載している。今回は、9月18日に発売となった『会社四季報プロ500』2025年秋号に掲載した厳選500社の中で、今期純利益の増加率が高い企