先月、妻・辻希美との間に第5子の次女が誕生した杉浦太陽が、9月17日に自身のYouTubeチャンネル『たぁちゃんネル』を更新。6人目の子供について言及する場面があった。【関連】第5子誕生の杉浦太陽、家族を支えた育休生活を回想し反響「ほんとにいいパパ」「子供大事にしてるの伝わる」今回の動画では、杉浦がInstagramで募集した質問に答えていく企画を公開。この中で、“6人目はありですか？”という質問を読み上げた杉浦は、「