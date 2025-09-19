ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）のヒロイン・のぶを演じている女優の今田美桜が、２６日に最終回を控え、このほど取材会を行った。昨年９月に高知で撮影が始まり、今年８月２２日にクランクアップするまで約１年間を、のぶとして走りきった。長期間にわたる撮影を振り返り「カットがかかっても涙が止まらないことも（何度か）あった。のぶを生きられているんだなと感じました」とかみ締めながら語った。