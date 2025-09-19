＜大相撲九月場所＞◇五日目◇18日◇東京・両国国技館【映像】肩出し衣装の美人ラウンドガール熱戦が続く大相撲九月場所五日目。西の溜まり席にひときわ目を引く女性の姿が中継カメラに偶然映し出された。この日は30度を超え残暑が厳しかったこともあり、両肩を露わにした涼し気な衣装。その様子に「今日は暑いですからね」実況がさらっとコメントした一方、ラウンドガールとして活躍する彼女の存在に気付いたファンからは「めっ