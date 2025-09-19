「広島２−７阪神」（１８日、マツダスタジアム）阪神がカード６連勝で今季の対戦を終えた。三回、森下の２２号２ランで先制すると四回には近本が適時打。その後も六回にはヘルナンデスが１号ソロ、七回は大山の１０号２ランなど得点を重ねた。先発の大竹は５回２失点で９勝目。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は「レギュラーを目指す野手たちの活発なバッティングが目についた」と称賛した。◇◇この試合、森下、