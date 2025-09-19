私はミキ。フルタイムで働きながら息子のアサヒ（小3）を育てています。元夫とは3年前に離婚しました。原因は元夫の不倫です。しかも問い詰めると逆上して暴言を吐き、追い打ちをかけるように元義母まで私が悪いと責めてきました。耐えられなくなった私はアサヒを連れて家を出て、弁護士に依頼して離婚成立。今の住まいは元夫にも元義母にも教えていません。慰謝料や月々の養育費を払ってもらう条件で、現在は2ヶ月に1回の面会を受