＜ANAオープン2日目◇19日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞北海道開催の国内男子ツアーは、午前7時に第1組がコースに出て、第2ラウンドがスタートした。【写真】松山英樹も多用石川遼が今季から実践するアプローチって？17日に34歳の誕生日を迎えた2015年覇者の石川遼は、午前7時40分に1番ティからスタートした。初日を3アンダー・13位タイで終えて迎えた2日目も小平智、金子駆大とともにプレー