都市計画法が禁じた市街化調整区域内での無許可開発などが発覚し、今月末までの閉園が決まった札幌市南区の民間動物園「ノースサファリサッポロ」を巡り、市は１８日、違法建築の撤去状況を確認するための立ち入り調査を行った。獣舎やフードコート、グランピング施設など１１８棟（速報値）が残っていたといい、市は「撤去の行政指導を継続する」としている。市は５月にも撤去状況に関する立ち入り調査を実施し、昨年１２月時