2025年度前期の連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）。今回は、ヒロイン・柳井のぶ役の今田美桜にインタビュー。2024年9月8日に高知ロケでクランクインし、25年8月22日に夫・柳井嵩役の北村匠海とともにクランクアップを迎えた今田が、約1年間に及ぶ撮影を完走し、改めて現在の心境を語ってくれた。【写真あり】“新キャラ”が追加！