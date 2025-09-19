大谷翔平（c）SANKEI ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・DH」で出場し、8回に2試合連続となる第51号本塁打を放った。4打数1安打1打点で打率は.282、連続出塁を「22」に伸ばした。 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 チームは5対0で完勝し、地区優勝へのマジックは8、ポストシーズ